К 19:15 понедельника, 14 мая пробки в Киеве достигли 9 баллов на фоне перекрытия Крещатика к финалу ЛЧ и ряда других улиц. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

Дорожное движение затруднено на бульваре Тараса Шевченко, улицах Владимирской, Антоновича, Новогоспитальной, Симона Петлюры, Деловой и проездной части Крещатика.

На Левом берегу пробки традиционно образовались вокруг Дарницкой площади и станции метро Левобережная.

Фото: yandex.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве пьяный водитель врезался в газовую колонку на АЗС. Его задержали охранники частной фирмы и передали патрульным.

Напомним, что в Киеве одна маршрутка протаранила другую, водителя госпитализировали. Водитель протараненной маршрутки вышел из кабины своего автобуса, чтобы выяснить причины столкновения. Но водитель врезавшегося автобуса не смог дать пояснения, судя по всему, из-за плохого самочувствия. Тогда его коллега вызвал скорую.