В Киеве сегодня, около 18:20 псевдопокупатели угнали автомобиль Audi А6, объявлен план "Перехват".

Об этом "Информатору" стало известно из личных источников.

ЧП произошло в Деснянском районе.

Неизвестные приехали на автомобиле Peugeot белого цвета, якобы, посмотреть Audi 2001 года на еврономерах RGA 6534. Забрали ключи и документы, и скрылись по направлению к Житомиру.

В Киеве объявлен план-перехват. Разыскивают автомобиль Audi А6.

Если вы стали свидетелем угона, или видели похожий автомобиль, просьба сообщить на 102.

Ранее "Страна" сообщала, что угонщику мотоцикла Маси Найема сообщили о подозрении.

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