В Киеве угонщики под видом покупателей украли авто на "евробляхах". Объявлен план-перехват
В Киеве сегодня, около 18:20 псевдопокупатели угнали автомобиль Audi А6, объявлен план "Перехват".
Об этом "Информатору" стало известно из личных источников.
ЧП произошло в Деснянском районе.
Неизвестные приехали на автомобиле Peugeot белого цвета, якобы, посмотреть Audi 2001 года на еврономерах RGA 6534. Забрали ключи и документы, и скрылись по направлению к Житомиру.
В Киеве объявлен план-перехват. Разыскивают автомобиль Audi А6.
Если вы стали свидетелем угона, или видели похожий автомобиль, просьба сообщить на 102.
Ранее "Страна" сообщала, что угонщику мотоцикла Маси Найема сообщили о подозрении.
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