Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прибыл на Донбасс, как ранее и планировалось. Об этом в Twitter написала журналистка Мирослава Гонгадзе.

"Специальный представитель США только что прибыл на Донбасс", - написала она.

Фото: twitter.com/MGongadze

Как ранее отмечалось, Волкер планирует ознакомиться с ситуацией на местах и узнать о гуманитарном кризисе на Донбассе.

Ранее Курт Волкер заявил, что запланировал следующую поездку в Украину на середину мая. Дипломат отмечал, что во время своего визита он планирует побывать в районе боевых действий на Донбассе.

Как сообщала "Страна", Парубий встретится с Волкером в Киеве в среду, 16 мая.

Также сообщалось, что спецпредставитель США Волкер сообщил, чем займутся миротворцы ООН на Донбассе.

Ранее Волкер признал, что санкции не сильно влияют на Россию и советует их усилить