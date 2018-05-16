В четверг 17 мая украинцы будут отмечать День вышиванки. Этот праздник посвящен украинской культуре и традициям, а вышитая в особом стиле рубашка является его главным символом. В этот день люди надевают свои вышиванки и идут в них на работу, учебу, по другим делам.

История Дня вышиванки

День вышиванки придумали в 2006 году студенты из Черновцов. Девушка Леся Воронюк обратила внимание на вышиванку, в которой один из ее однокурсников часто ходил на пары. Родилась идея выбрать один какой-то день и всем, у кого есть желание, надеть вышиванки. Их вскоре поддержали коллеги в других вузах, а также школах, детсадах и других учреждениях. В 2010-м праздник отмечали, помимо Черновцов, еще и в Запорожье, Львове, Симферополе, Ровно. Очень скоро праздник стал распространяться дальше в Украине, а позже и в других странах среди украинской диаспоры.

Фото: tv.ua

В 2014 году праздник приобрел более широкий размах - был создан общественный организационный комитет для координации и организации праздничных мероприятий. Год спустя празднование было поддержано на государственном уровне Министерством информационной политики Украины. Сейчас День вышиванки отмечают крупные диаспоры в таких странах, как Канада, США, Италия, Германия, Франция, Румыния, Португалия.

Что такое вышиванка

Вышиванка – это традиционная восточнославянская вышивка и рубашка с такой вышивкой. Она не является сугубо украинским изобретением. Корни традиционной вышиванки уходят еще в культуру скифов, которые, по свидетельствам историка Геродота, украшали вышивкой одежду. Позже эта традиция распространилась на другие восточнославянские народы. В частности, вышиванки носят и в Беларуси, и в России.

Такая вышивка являлась не только украшением одежды, но и – в первую очередь – оберегом от злых духов. Наши предки верили, что с помощью специальных орнаментов можно защитить себя и родных от зла. Сорочки украшали узорами на рукавах, воротниках, подоле так, чтобы рисунок касался тела. Каждый узор и элемент имел свое значение.

Кроме того, в разных местах сложились разные традиции и цвета вышивки. Поэтому по вышиванке можно было определить, откуда человек родом. Так, в Карпатах и Прикарпатье практически в каждом селе были свои особенности орнаментов и используемых швов.

Орнаменты вышиванки делятся на три группы: геометрический, растительный и анималистичный. Традиционно мужские узоры – это решетки из ромбов, знаки солнца с лучами или точками. Замужние женщины часто вышивали на своих рубашках цветы калины – символ материнства и продолжения рода. Неженатые парни могли носить вышиванку с узором хмеля. На мужских сорочках не вышивали цветов – только листья и плоды. А вот девушкам, наоборот, больше подходят цветочные орнаменты.

Вышиванки всегда были частью приданого: к свадьбе девушка вышивала в свой сундучок, помимо прочего, десятки таких рубашек. Молодая жена вышивала рубашку для мужа. Существовало поверье: при этом нужно произносить определенное заклинание, тогда можно будет определить, не загулял ли молодой супруг. Если вышиванка при очередной стирке потемнеет – значит, супруг изменил. Для новорожденных вышиванки делали мать и бабушка, причем во время работы обязательно молились.

Одним из самых оригинальных видов вышиванок считается борщевская. В этой технике рубашка обильно вышивается черными нитками, и орнамент занимает бОльшую часть ткани. Есть легенда, что когда турки и татары уничтожили практически всех мужчин в Борщевке, женщины этого и соседских поселений начали носить такие черно-белые рубашки в знак траура.

Фото: folkmoda.net

Праздничная вышиванка всегда была из белого полотна. Повседневная могла быть из небеленой ткани. Черная рубашка – для траура, также ее могут носить пожилые мужчины. Синие вышиванки в некоторых регионах носили юные девушки, которым еще не скоро пора замуж.

Популяризатором вышиванки был украинский писатель Иван Франко, который соединил вышитую сорочку с европейской одеждой, а конкретнее - с пиджаком. Именно так Франко одет на изображении, которое украшает купюру в 20 гривен.

Фото: photo-lviv.in.ua

Первым украинским телеведущим, который появился в эфире в вышиванке, стал Андрей Шевченко. Он открыл телемарафон "Ночь выборов" в 2004 году, одетый в традиционную украинскую рубашку.

Сейчас вышиванка является популярным элементом в мировой моде. Элементы традиционной украинской вышивки используют в своих коллекциях многие модные дома. Кроме того, вышиванки часто носят звезды Голливуда, в частности, Мадонна, Риз Уизерспун, Николь Кидман, Кети Холмс, Арнольд Шварцнеггер, Сандра Буллок, и многие другие.

Вышиванки в модной коллекции Валентино