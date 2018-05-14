Каталонский парламент избрал Кима Торра новым премьер-министром автономии. Он является членом коалиции "Вместе за Каталонию" и выступает за независимость от Мадрида, сообщает El País.

Его выбрали премьером со второй попытки - с перевесом в один голос. За кандидатуру Торра проголосовали 66 каталонских парламентариев, против - 65.

Если бы во время второго голосования депутаты на избрали премьер-министра, то парламент Каталонии был бы распущен, а в автономии прошли внеочередные выборы.

Торра отметил, что "считает законным премьер-министром" автономии бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона.

Сам Пучдемон ранее объявил, что не будет претендовать на пост главы каталонского правительства и предложил кандидатуру нынешнего премьера.

Ранее суд Испании запретил заочное избрание Пучдемона в Каталонии.

25 марта бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона задержали в Германии во время пересечения границы с Данией на пути в Бельгию. В этот же день в Барселоне сотни людей вышли на протест против задержания экс-лидера Каталонии.

27 марта суд в Германии оставил Пучдемона под стражей - до вынесения решения о его экстрадиции. 5 апреля он был освобожден под залог.

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о независимости от Испании.

27 октября Сенат Испании приостановил автономию Каталонии, применив 155 статью конституции. В регионе было введено прямое управление. После этого Мадрид распустил каталонские парламент и правительство.

Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шести бежавших каталонских политиков, среди которых был и официальный глава региона Карлес Пучдемон.

5 ноября 2017 Карлес Пучдемон, который находился в Брюсселе, сдался полиции Бельгии. Затем его освободили на поруки.

17 января 2018 переизбранный парламент Каталонии открыл первую сессию спустя почти три месяца после того, как официальный Мадрид распустил его предыдущий созыв и объявил о проведении досрочных выборов.

22 января 2018 отстраненный лидер Каталонии Карлес Пучдемон прилетел в Данию, несмотря на то, что Испания пригрозила ему арестом в случае вылета из Бельгии.

Также в январе суд Испании не позволил Пучдемону управлять автономией по Skype.

В полиции Финляндии заявили, что получили запрос на экстрадицию Пучдемона от испанских властей.

Как сообщала "Страна", "Барселона" провела чемпионский парад в столице Каталонии. Команда завоевала чемпионство в минувшем туре, обыграв "Депортиво" из Ла-Коруньи.

Напомним, что в апреле в Барселоне прошел марш сторонников независимости Каталонии.