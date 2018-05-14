В Киеве на сегодняшний день зарегистрировано 313 случаев заболевания корью, из них - 95 детей.

Такие данные сообщили в пресс-службе Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

Как отмечается, только за период 11-13 мая зарегистрировано 41 случай кори.

Госпитализированы в мае 153 больных, в т.ч. 47 детей. Читайте также На прошлой неделе в Киеве в результате гриппа и ОРВИ госпитализировали 85 детей По предварительным данным однократно привиты среди заболевших 16 человек, двукратно - 14, остальные - не привиты или не имеют данных о прививках.

"В мае 2018 зарегистрировано 3 вспышки кори: в доме по ул. Мельникова, 51Б, Шевченковский район (3 случая), в женском психосоматическом отделении №24 ТМО "Психиатрия" по ул. Кирилловской, 103А, Подольский район (5 случаев), среди работников ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница", ул. Бориспольская, 13, Дарницкий район (3 случая), среди учеников специализированной школы №200, ул. Семашко, 9, Святошинский район (4 случая)", - отметили в лабораторном центре.

Врачи констатируют, что чаще стали болеть взрослые люди. По данным столичных медиков, с 1 января в городе зафиксировано 722 случая заболевания корью. По данным Минздрава, за три месяца текущего года корью в Украине заболели 9 тыс. 091 человек - 3 тыс. 270 взрослых и 5 тыс. 821 ребенок. От осложнений умерли семь человек: пятеро детей и двое взрослых. В апреле в стране была зафиксирована новая вспышка заболеваемости корью.

Ранее "Страна" сообщала, что Венгрия передаст Закарпатью 37 тысяч доз французской вакцины - Москаль.

Также в Украине за неделю корью заболели 1 078 человек.