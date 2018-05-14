В Беларусь выехал специальный транспорт для доставки в Украину тела ребенка, погибшего в ДТП в Брестской области, сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

"Связался с главой Сумской областной государственной администрации Николаем Клочко.... В Беларусь из Сум выехал специальный транспорт для доставки тела погибшего юного футболиста в Украину. На место также выехал руководитель аппарата с начальником управления здравоохранения Сумской ОГА и главным областным врачом", - сообщил министр на своей странице в соцсети Facebook.

Жданов также сообщил, что при необходимости Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины во главе с Николаем Чечеткиным готовы отправить в Брест медицинский самолет, но пока многие пострадавшие дети нетранспортабельны.

Также, по его словам, за украинскими дети, которые не пострадали в результате ДТП уже прибыли родители, они ожидают возвращения в Украину.

На месте координирует деятельность консул Украины в Бресте Анатолий Диденко.

Фото: facebook.com/zhdanovihor

Утром 13 мая, на трассе Каменец-Шерешево-Свислочь в Каменецком районе Брестской области Беларуси вблизи села Мартынюки попал в аварию микроавтобус с детьми из украинской команды по футболу. В результате ДТП один ребенок погиб, шестеро пострадали (двое из числа пострадавших – в тяжелом состоянии).

Как сообщала "Страна", после ДТП в Беларуси двое украинских детей оказались в тяжелом состоянии, их могут перевезти в Брест.