Российскую балерину Анастасию Волочкову обвинил в сексуальных домогательствах ее бывший водитель Александр Скиртач, который ранее сам был заподозрен в финансовом мошенничестве с деньгами светской львицы.

Свои обвинения в том, что она предлагала ему секс, экс-водитель выдвинул публично в эфире телепрограммы "Новые русские сенсации" на НТВ.

"... Знаете, я от нее же сотрудников четко слышал, что все, кто в ней работал, все с ней спали", - заявил Скиртач в одной из телевизионных передач.

"Самка богомола. Назовем вещи своими именами: самка богомола! Просто готова попользоваться и уничтожить", - заявил он.

Иск против себя, который подала Волочкова, он назвал "грубой бабьей местью".

Сама экс-балерина не скрывает, что ее и Скиртача связывали не только рабочие отношения.

"Ты любишь человека, а потом он изменяет тебе ... Ты понимаешь, что ты любил, верил, доверял и разделял все. Но это же мыльный пузырь", - говорила Настя в прошлом году. Также она обвинила его в мошенничестве и попытке отравить.

Настя не падает духом и продолжает публиковать яркие снимки. В частности она личным примером призвала всех женщин делать фото в шпагате на подаренных автомобилях.

Фото: instagram.com/volochkova_art

Как сообщала "Страна", Волочкова села на шпагат рядом с поэтом на вилле в Пхукете. "И серьезные талантливые люди могут дурачиться! Радоваться жизни - это такая свобода и роскошь!", - написала она в пояснении к снимкам.

Напомним, что сотни балерин по всему миру обнажились на улице для грандиозной фотосъемки.