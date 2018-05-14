В аэропорту Колумбии разыгралась настоящая любовная драма: ревнивая жена вцепилась в волосы любовнице мужа, чтобы не дать им улететь на отдых вместе. Свидетели сняли скандал на видео, и оно быстро стало вирусным.

Как кадрах видно, как женщина ругает супруга, крепко держа соперницу за волосы. Мужчина пытается оттеснить жену от новой возлюбленной, но не тут-то было - у неё железная хватка. Отдельного внимания заслуживает самообладание любовницы, которая переносит истязание молча.

"Избавься от неё, или я устрою скандал прямо сейчас. Я не собираюсь её отпускать. Убей меня, если хочешь отправиться в тюрьму," - говорит женщина по-испански.

Видео появилось в одном из колумбийских пабликов и за несколько дней собрало больше 1,1 тысяч просмотров, а также более 9 тысяч репостов.

Видео обрывается и неизвестно, удалось ли влюбленной паре всё-таки слетать в отпуск вместе.

Видео: facebook.com/pg/This-is-Colombia-Hijueputa

"Никто не записал продолжение? Он в итоге бросил её или нет? Мы так и останемся с половиной сплетни. Как это печально!", - говорят пользователи.

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