Савченко заявила, что написала Путину письмо
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко (внефракционная) написала письмо президенту РФ Владимиру Путину. Об этом она сказала после заседания суда, передают Украинские Новости.
По ее словам, в письме она просит Путина разблокировать обмен пленными на Донбассе.
При этом Савченко считает Службу безопасности Украины виновной в приостановке процедуры обмена.
Напомним, 14 мая Савченко получила нового адвоката. Бесплатным адвокатом нардепа стала Юлия Ткач. До завтрашнего заседания она должна ознакомиться с материалами дела.
Как сообщала "Страна", депутат Мельничук заявил о готовности принять Савченко на поруки.
Мы писали, что Савченко в суде заявила, что продолжит голодовку.
Также мы вели онлайн-трансляцию происходящего в суде по делу Савченко.
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