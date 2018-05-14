Депутат Верховной Рады Надежда Савченко (внефракционная) написала письмо президенту РФ Владимиру Путину. Об этом она сказала после заседания суда, передают Украинские Новости.

По ее словам, в письме она просит Путина разблокировать обмен пленными на Донбассе.

При этом Савченко считает Службу безопасности Украины виновной в приостановке процедуры обмена.

Напомним, 14 мая Савченко получила нового адвоката. Бесплатным адвокатом нардепа стала Юлия Ткач. До завтрашнего заседания она должна ознакомиться с материалами дела.

Как сообщала "Страна", депутат Мельничук заявил о готовности принять Савченко на поруки.

Мы писали, что Савченко в суде заявила, что продолжит голодовку.

Также мы вели онлайн-трансляцию происходящего в суде по делу Савченко.