Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Министерства обороны Сергей Шойгу сохранят свои посты в обновленном составе российского правительства Дмитрия Медведева.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в Государственной Думе.

По его словам, вероятно, останется в правительстве и.о. министра промышленности и торговли Денис Мантуров. При этом и.о. министра транспорта Максим Соколов, и.о. министра сельского хозяйства Александр Ткачев, и.о. министра по делам Открытого правительства Михаил Абызов уйдут со своих постов. Это подтвердил и другой источник в Госдуме.

Правительство России ушло в отставку в день инаугурации Владимира Путина. Тогда же президент выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру Медведева, возглавлявшего правительство весь предыдущий срок.

Своими заместителями Медведев предложил назначить Антона Силуанова, Татьяну Голикову, Алексея Гордеева, Дмитрия Козака, Виталия Мутко, Юрия Борисова, Ольгу Голодец, Максима Акимова и Константина Чуйченко.

На следующий день после инаугурации Владимира Путина, 8 мая 2018 Государственная дума утвердила Дмитрия Медведева главой правительства России.

Как сообщала "Страна", в "Газпроме" не исключили строительства "Северного потока - 3" из-за сокращения добычи газа в Европе.