Сегодня, 14 мая, в день открытия посольства США в Иерусалиме, на границе сектора Газа произошли стокновения палестинцев с израильскими военными, в результате которых 43 палестинца были убиты и около 2000 человек ранены.

Об этом сообщает CNN.

Все погибшие - участники организованной палестинцами акции протеста против официального открытия в понедельник нового посольства США в Иерусалиме, которое было перенесено из Тель-Авива.

Фото: edition.cnn.com

Большинство погибших были убиты израильским огнем возле границы. Журналисты CNN слышали стрельбу и видели, как работал танк в приграничном районе Малаки. Израильские беспилотники сбросили слезоточивый газ на толпу митингующих.

A drone launching teargas on one of the camps. You can hear gunfire trying to shoot it down. #Gaza #Israel pic.twitter.com/mBzW3h7WUZ