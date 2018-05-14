Сегодня, 14 мая, в день открытия посольства США в Иерусалиме, на границе сектора Газа произошли стокновения палестинцев с израильскими военными, в результате которых 43 палестинца были убиты и около 2000 человек ранены.

Об этом сообщает CNN.

Все погибшие - участники организованной палестинцами акции протеста против официального открытия в понедельник нового посольства США в Иерусалиме, которое было перенесено из Тель-Авива.

Фото: edition.cnn.com

Большинство погибших были убиты израильским огнем возле границы. Журналисты CNN слышали стрельбу и видели, как работал танк в приграничном районе Малаки. Израильские беспилотники сбросили слезоточивый газ на толпу митингующих.

A drone launching teargas on one of the camps. You can hear gunfire trying to shoot it down. #Gaza #Israel pic.twitter.com/mBzW3h7WUZ — Ian James Lee (@ianjameslee) 14 мая 2018 г.

Всего в районе административной границы сектора Газа с Израилем собрались около 10 тыс. палестинцев. Некоторые протестующие пытались пересечь пограничное заграждение.

Накануне армия обороны Израиля распространила в секторе Газа листовки на арабском языке с призывом к местным жителям отказаться от массовых протестов и воздержаться от попыток пересекать пограничные заграждения.

Напомним, 15 мая палестинцы отмечают день Накба или "День катастрофы" в связи с основанием государства Израиль 14 мая 1948 года, что повлекло за собой массовые выселения арабов с израильской территории.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп принял решение о переносе американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, признав последний столицей страны, что вызвало волну недовольства среди палестинцев, других арабских стран, а также критику некоторых американских партнеров.

Как сообщала "Страна", США заблокировали проект Совбеза ООН о независимом расследовании ситуации в секторе Газа.