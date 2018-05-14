Во время церемонии награждения победителей заключительного этапа отбора в сборную "Игр Непокоренных-2018" ветеран "Азова" не пожал руку президенту Украины Петру Порошенко.

Видео об этом размещено на странице в Facebook "Национального корпуса".

Некоторые источники сообщают и данные о спортсмене. Как сообщается, имя ветерана - Олег Толмачев, он житель Черкасс. Ветеран имеет филологическое образование, был ранен во время событий на Майдане и в зоне АТО.

Видео: facebook.com

Из победителей украинского отбора сформируют окончательный состав сборной, которая будет представлять Украину на международных соревнованиях "Invictus Games" ( "Игры Непокоренных") в октябре в Австралии.

Ранее в Виннице двое участников боевых действий Вильгельм Кройц и Виктор Хомяк вернули президенту Порошенко свои боевые награды в знак протеста против разгона демонстрантов 3 марта возле Верховной Рады.

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