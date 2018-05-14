Законопроект об антикоррупционном суде, скорее всего, не смогут подготовить к рассмотрению во втором чтении на следующей неделе.

Об этом сообщает сказал LB.ua.

"Для того, чтобы мы выполнили задание спикера о подготовке ко второму чтению законопроекта об антикоррупционном суде, нам как минимум нужно собрать кворум на заседании комитета. У нас порядка 30 членов, половина из них - это депутаты БПП, четыре нардепа представляют "Народный фронт". Сегодня главная проблема комитета - это невозможность собрать кворум. Депутаты не считают необходимым ходить на заседания или же не хотят создания антикоррупционного суда, видят в этом определенную угрозу", - заявил народный депутат из фракции "Народный фронт", первый замглавы профильного комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец.

По его словам, следующее заседание профильного комитета назначено на среду, 16 мая.

Емец также не исключает, что могут начаться манипуляции по вопросу соответствия правок рекомендациям Венецианской комиссии.

"Мы формально должны собрать заседание, где обязаны рассмотреть каждую из почти 2 тысяч правок. Это значит, что на все эти правки должен быть кворум. На сегодня утверждать, что такой кворум есть и будет, я не могу. Поэтому говорить, что парламент рассмотрит этот законопроект на следующей неделе, также нет оснований", - добавил он.

Как сообщала "Страна", ранее спикер верховной Рады Андрей Парубий распорядился ускорить рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде. Он также заявил, что Рада может принять закон об Антикоррупционном суде до 1 июня.