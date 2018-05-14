В воскресенье, 13 мая, в селе Езупиль Тисменицкого района Ивано-Франковской области двое местных жителей напали на полицейских. Об этом сообщает "Місто".

Полицейские получили вызов о семейном конфликте в селе и выехали на место. Они припарковали служебную машину под домом. Двое местных, которые проезжали мимо, решили остановиться и устроить конфликт со стражами порядка.

По словам начальника следственного отделения Тисменицкого отдела полиции Игоря Шубинца, цеплялись, нападавшие начали наносить удары. При этом они даже не знали семью, на вызов к которой приехали полицейские.

Через некоторое время хулиганов удалось усмирить, на них одели наручники и забрали в отдел полиции. Как выяснилось там, это местные жители 43 и 26 лет, которые в момент конфликта были в состоянии алкогольного опьянения.

В результате конфликта правоохранители обратились в больницу, у них диагностировали ссадины, гематомы, сотрясение головного мозга и другие подобные предупреждения. Сейчас они находятся на больничном.

По результатам судебно-медицинской экспертизы хулиганам намерены объявить подозрение.

Начальника следственного отделения Тисменицкого отдела полиции добавил, что против нападавших открыли уголовное производство - за умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей. Им грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщала "Страна", в Киеве пьяный мужчина упал с мотоцикла прямо на проезжую часть. Он выпил, проехал сто метров и упал на дорогу.

Напомним, что в Ровенской области утонул ребенок, пока родители отмечали день рождения в кафе.