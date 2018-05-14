В Польше назвали причину отравления 19 детей в школе города Млава.

Об этом пишет "Укринформ".

Инцидент, из-за которого который из школы эвакуировали 135 человек, произошел еще в минувшую пятницу, но его причина стала известна лишь сегодня.

"Наиболее вероятной причиной отравления было то, что дети надували воздушные шарики, которые имели свой своеобразный запах. Кроме того, они были посыпаны тальком, чтобы не склеивались, поскольку их было около 200 штук. Наверное, этот тальк также попал в органы пищеварения", – сообщила государственная районная санитарная инспектор города Млава Эва Штуба,

Она добавила, что, вероятно, эти воздушные шарики были не лучшего качества. А, кроме того, на это наложились еще и другие неблагоприятные факторы: высокая температура в зале, где надувались шарики, и плохая проветриваемость помещения.

Штуба уточнила, что в местные больницы тогда попали 19 детей, 18 из которых надували шарики. Однако, все они пробыли в медучреждениях максимум несколько часов и были выписаны после улучшения состояния здоровья.

Других химических веществ в помещении школы не обнаружили. Дело об отравлении детей в настоящее время расследует полиция.

8 мая массовое отравление детей произошло в одной из школ Черкасс: там кроме 53 детей пострадали еще четверо взрослых.

Ранее "Страна" сообщала, что в больницах Черкасс остаются более трех десятков детей, отравившихся на школьной линейке.

Также токсикологи назвали возможные причины массового отравления детей в Черкассах.