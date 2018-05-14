В Киеве на Троещине во время спецоперации по выявлению незаконно пересекших границу Украины были задержаны более 30 нелегалов.

"Среди 98 человек, которые были задержаны, 32 находились на территории Украины абсолютно незаконно", - сообщает в понедельник пресс-служба Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Ранее сотрудники Закарпатского управления ДВБ Нацполиции установили, что задержанные на границе Украины мигранты из Шри-Ланки, которые пытались попасть в Европу, длительное время проживали в Киеве. По их словам, в одном из хостелов, расположенных возле одного из рынков Киева, осталось проживать еще почти 70 их соотечественников.

"По полученной информации, в рамках начатого уголовного производства… была отработана территория возле рынка "Троещина". Местоположение упомянутого хостела правоохранители установили", - говорится в сообщении.

Во время спецоперации, в которой были задействованы силы упомянутых ранее силовых структур, были проведены санкционированные обыски по адресу обнаруженного заведения.

"В помещении, которое находится на территории автогаражного кооператива, было обнаружено 98 человек, все они - иностранцы. Мигрантов доставили в Деснянское управление столичной полиции для установления личных данных, наличия документов, а также - канала попадание в Украине и лиц, которые им в этом способствовали", - отметили в пресс-службе.

Это уроженцы: Азербайджана, Бангладеш, Таджикистана, Узбекистана, России. Установлено, что все они попали в Киев из Российской Федерации в обход официальных пунктов пропуска через государственную границу Украины.

"За такое "путешествие" каждый из нелегалов платил от 3 до $5тыс. своим землякам, которые способствовали им в незаконном перемещении", - информируют в пресс-службе.

Фото: facebook.com/

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