Министерство культуры Франции на своем официальном сайте опубликовало карту оккупированного Севастополя в составе России.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

На карте указаны участники международной акции "Ночь музеев - 2018", с описанием музеев и адресами.

При этом Севастопольский художественный музей имени М.П. Крошицкого, указанный среди участников, подписан как российский.

В справке указывается, что он находится по адресу: "Проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация".

Фото: nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr

Как сообщала "Страна", ранее американская ежедневная газета The New York Times опубликовала карту, на которой оккупированный Крым обозначен тем же цветом, что и территория России и подписан как "спорная территория" (disputed).

Напомним также, что на Буковине День Соборности отметили картой Украины без Крыма.