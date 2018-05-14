Внефракционный нардеп Надежда Савченко исключает предложения о включении ее в список на обмен пленными.

Об этом Савченко заявила журналистам в Шевченковском райсуде Киева после решения суда о переносе на завтра рассмотрения ходатайства о продлении срока содержания под стражей, пишет УНИАН.

Но она допускает такую возможность с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.

"Я не думаю, что возможны такие предложения в отношении меня", - отметила она.

По мнению Савченко, обмен Рубана может разблокировать процесс обмена пленными. "Я считаю, что это один из элементов, который действительно на данный момент может разблокировать процесс обмена. Я буду этому очень рада. Я думаю, что Владимир Рубан также, несмотря на то, что он украинец и хотел бы жить у себя дома с семьей", - сказала она.

На уточняющий вопрос журналистов, как она воспримет предложение об обмене, Савченко ответила: "Я думаю, что, если предложат обмен, то явно не на оккупированной территории. Как вы думаете, соглашусь я отсиживать 22 года в России, или соглашусь я отсиживать пожизненно в Украине? Что там, что там - тюрьма. Но Украина - это родная земля".

Ранее "Страна" сообщала, что Савченко дали бесплатного адвоката, а суд перенесли на завтра.

Также Савченко в суде заявила, что продолжит голодовку.