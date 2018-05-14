Руководство футбольного клуба "Мариуполь" намерено организовать домашние матчи Лиги Европы на днепропетровской Днепр-Арене, где 9 мая состоялся финал Кубка Украины.

Об этом сообщил спортивный директор приазовцев Евгений Канана в интервью программе Великий футбол.

Данный стадион уже является домашним для команд вышедшего в Премьер-лигу СК Днепр-1 и более известного - Днепра.

В еврокубках мариупольская команда выступала лишь единожды в своей истории. В сезоне 2003-2004 тогда еще Ильичевец попал в Кубок УЕФА по квоте Fair Play. Обыграв в первом раунде Бананц, мариупольцы в дальнейшем вылетели от Аустрии.

Как сообщала "Страна", ничья в поединке с Ворсклой (1:1) помогла Мариуполю оторваться на недосягаемое расстояние от Вереса и официально оформить путевку в еврокубки на следующий сезон.

Напомним, как Ринат Ахметов поздравил болельщиков Шахтера с золотым дублем.