Соратника Саакашвили - Севериона Дангадзе заставляют признать вину по сфабрикованному делу о госпереворот. Для этого на него осуществляется огромное давление, он более 5-ти месяцев находится в невыносимых условиях в одиночной камере, систематически угрожают его родителям расправой, матери даже сломали руку, а сегодня его заставили отказаться от своих адвокатов, сообщает пресс-служба партии Саакашвили "Рух новых сил" (РНС).

Как сообщила адвокат Юлия Сидорчук, сегодня утром адвокаты приехали к Севериону Дангадзе на процессуальное действие - допрос. "Когда мы прибыли туда, Северион сообщил, что отказывается от всех своих защитников. Он не назвал причины такого решения", - сообщила Сидорчук.

В последнее время мать Севериона получала угрозы от неизвестных, ей даже сломали руку, требуя чтобы ее сын подписал показания против Саакашвили и признал свою вину. По поводу этих угроз адвокаты подавали заявления в правоохранительные органы.

"16 марта судья Печерского суда принял решение о передаче заявлений об угрозах матери Севериона на расследование в ГПУ и СБУ. 11 мая также при рассмотрении ходатайства об изменении меры пресечения судья обязал ГПУ расследовать угрозы Севериону и его родственникам. Три дня после этого удивительным образом Северион принимает такое решение. Можно предположить, что давление на него увеличился", - отметил адвокат Роман Кругляк.

В "Рухе новых сил" заявляют, что постоянное давление, оказываемое на Севериона Дангадзе в течение более 5 месяцев пребывания за решеткой, нечеловеческие условия в одиночной камере, угрозы его родителям и отсутствие свиданий с ними - и теперь его заставили отказаться от адвокатов.

"Его хотят сломать постоянными угрозами родителям, к нему постоянно подсылают СБУ-шников, чтобы он дал показания против команды РНС. Власть пошла на такой шаг, потому что сфабрикованное дело против Дангадзе рассыпается, у прокуроров нет никаких доказательств. Они пытаются физически и морально выбивать из него показания, давить чтобы он взял на себя вину за то, чего не совершал. Но мы уверены Северион не сломается", - заявляют в РНС.

Напомним, 5 декабря 2017 года руководителю Киевского областного отделения партии "Рух новых сил" Дангадзе объявили о подозрении в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки. Луценко заявил, что Дангадзе через доверенное лицо обратился к беглому бизнесмену Курченко с предложением финансировать деятельность лидера ДНС Михаила Саакашвили.

По словам Луценко, правоохранители зафиксировали получение людьми из окружения Саакашвили около 500 тыс. долларов. Почти половину этой суммы Дангадзе получил под контролем украинских спецслужб, то есть с переписыванием номеров купюр, также была зафиксирована передача средств, сообщил Луценко.

Как сообщала "Страна", ранее адвокат Дангадзе рассказал, как у Луценко проводили опознание соратника Саакашвили.

Мы писали, что свидетельница по делу Дангадзе на суде заявила, что ее показания прокуроры сфальцифицировали.