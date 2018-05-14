Министерство социальной политики опубликовало новые формы заявления и декларации о доходах для получения субсидии на оплату коммунальных услуг.

Образцы документов размещены на сайте ведомства.

"С 1 мая 2018 года начали действовать новые формы заявления и декларации о доходах в соответствии с новыми правилами назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для ознакомления публикуем образцы заполнения указанных документов инструкции для удобства заполнения, а также сами формы заявления и декларации", – отметили в Минсоцполитики.

Фото: msp.gov.ua

Напомним, с 1 мая в Украине вступили в силу новые правила предоставления жилищных субсидий. Согласно новым правилам, каждый 5-6-й получатель субсидии потеряет государственную помощь.

Как сообщала "Страна", в Украине начали повышать цену на аренду жилья, завлекая клиента наличием субсидии.