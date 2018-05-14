В Иерусалиме сегодня, 14 мая, официально открыли посольство США, которое перенесли из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщает Интерфакс.

На открытие посольства приехали американские официальные лица. В частности, дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер. Также на церемонии присутствуют министр финансов Стивен Мнучин и заместитель государственного секретаря США Джон Салливан.

В ходе церемонии была показано видеообращение президента США Дональда Трампа.

"Израиль - это суверенная нация, которая имеет право сама определять свою столицу", - заявил он.

"США всегда будут великолепным другом и партнером Израиля во имя свободы и мира", - отметил американский лидер. При этом он выразил надежду на установление мира в ближневосточном регионе.

Прямая трансляция с открытия посольства доступна в Facebook.

Ранее "Страна" писала о том, что Иванка Трамп с мужем прилетели в Израиль на открытие посольства в Иерусалиме.

Также мы сообщали, что популярный футбольный клуб Израиля переименовали в честь Трампа.