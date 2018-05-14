Вместо поисков путей для достижения мира, нынешняя власть раскачивает ситуацию и поощряет радикальные группировки к активным действиям.

Об этом заявил лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко во время своего выступления на Согласительном совете 14 мая, сообщает официальный сайт политической силы.

"У нас очередное обострение на востоке страны, очередные трагедии, поэтому вопрос примирения снова становится очень актуальным. Хочу напомнить, что нынешний президент нашей страны, когда шел на выборы, обещал прекратить войну за две недели, а уже прошло четыре года. Четыре года и две недели – это несовместимые сроки. И когда на одной чаше весов находятся судьбы людей, возврат территорий, восстановление мира и спокойствия в целом в государстве, а на второй – политические амбиции и неготовность идти на компромиссы, то наша фракция однозначно выбирает первое. Мы должны проводить прямые переговоры и сделать все, чтобы на базе Минских соглашений, которые всем миром признаны основой для примирения, восстановить мир в стране", – заявил Юрий Бойко.

Он отметил, что вместо поисков путей для достижения мира, нынешняя власть раскачивает ситуацию и поощряет радикальные группировки к активным действиям.

"Эти провокации в центре Киева начались не сегодня, они начались давно, но только за последнее время мы были свидетелями столкновений во время возложения цветов к памятнику генерала Ватутина, марша националистов в Одессе, когда один из представителей "Правого сектора" позволил себе высказывания, которые практически уничтожают имидж Украины на международном уровне. Затем было блокирование телеканала "Интер" и хулиганские действия у здания дома одного из народных депутатов от нашей фракции. Особенно хотелось бы отметить, что организации, которые это делали, американским Конгрессом в одной из своих резолюций признаны неонацистскими", – заявил сопредседатель "Оппозиционного блока".

Также Юрий Бойко напомнил всем присутствующим, к чему может привести заигрывание с радикалами.

"Вспомните 31 августа 2015 года, когда возле Верховной Рады, рядом с нами, была взорвана боевая граната и убиты четверо нацгвардейцев, которые защищали нас, народных депутатов. К этому времени виновные не наказаны и приговор свой не получили", – резюмировал лидер оппозиционеров.