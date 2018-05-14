В понедельник, 14 мая в Киеве на газовой АЗС в районе ул. Чернобыльской произошло ДТП. Пьяный водитель на Daewoo врезался в расположенную там газовую колонку.

Об этом сообщает паблик "Киев Оперативный".

По данным журналистов, сначала он пытался скрыться с места происшествия на автомобиле, но когда не удалось - побежал пешком. Его задержали охранники частной фирмы и передали патрульным.

Видео: youtube.com/Kyiv Operativ

Как сообщала "Страна", в Киеве одна маршрутка протаранила другую, водителя госпитализировали. ДТП произошло в Соломенском районе.

Напомним, что во Львове 7 автомобилей разбились на скользкой дороге, есть пострадавшие. Столкнулись Mercedes Benz Sprinter, Peugeot, ВАЗ-2101, грузовик Dodge, ВАЗ-2104, Toyota и ВАЗ-2109. В результате столкновения травмирован и доставлен в больницу водитель "девятки", врачи ставят ему диагноз.