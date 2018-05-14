Киев и Берлин должны выработать гарантии продолжения транзита газа через Украину.

Об этом федеральный министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил во время встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом в Киеве, говорится на сайте Кабмина.

По словам Альмайера, Германия рассматривает Украину как надежного транзитера газа и важного торгового партнера в Восточной Европе.

Также министр пообещал, что Берлин продолжит поддержку Киева, в том числе в вопросе санкционной политики в отношении России.

Гройсман и Альтмайер также обсудили вопросы, связанные с газопроводом "Северный поток-2".

"Мы должны уважать и интересы, в том числе финансовые, выработать гарантии для того, чтобы продолжить транзит газа Украиной и добиться положительных результатов", — отметил немецкий министр.

Глава украинского правительства заявил, что проект "Северный поток-2" является политическим, а не коммерческим проектом. "Для России это выгодный проект, который в долгосрочной перспективе обеспечит зависимость всей Европы от России", — подчеркнул Гройсман.

Германия начала строить немецкую участок российского газопровода "Северный поток-2" несмотря на отсутствие разрешений всех стран, по территории которых должен пройти этот газопровод.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве заявили об угрозе доминирования Германии в Европе благодаря "Северному потоку".

Также в Польше завели дело из-за незаконного финансирования "Северного потока-2".