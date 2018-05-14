Украинский мотогонщик чудом спасся, вылетев на скорости с трассы в Италии
В Италии во время соревнований в городе Имола украинский мотогонщик Никита Калинин столкнулся с соперником, в результате чего вылетел на скорости с трассы.
Об этом сообщил спортивный журналист Макс Сергеев на своей странице в Facebook, опубликовав видео аварии.
По его словам, сейчас Калинин находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.
"По информации на данный момент наш пилот находится в медицинской клинике и в относительном порядке: много ушибов и растяжений, сильный вывих голеностопа и сотрясение", - сообщил Сергеев.
На видео видно, что мотогонщик вылетел с мотоцикла в процессе падения, после этого пролетев несколько метров в свободном падении, он сильно ударился о бетонное ограждение головой. Чудом ему удалось уцелеть, его мотоцикл разбился в щепки, перелетев через него.
Как сообщала "Страна", ранее на мотогонках Гран-при Макао британский мотогонщик разбился на шестом круге.
Также "Страна" писала, что известный мотогонщик разбился на велосипеде.