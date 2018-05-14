До конца этого года объем выплат Украины по государственному и гарантированному государством долгу составит 325,53 млрд в гривневом эквиваленте.

Согласно обновленному графику на сайте Министерства финансов, в том числе до конца года предстоит вернуть долги на 204,43 млрд грн и выплатить 121,10 млрд грн в счет их обслуживания. По информации Минфина, в 2019 году платежи по погашению и обслуживанию госдолга составят 317,47 млрд грн, в 2020 году – 266,07 млрд грн.

В целом за период с 2018 по 2045 год включительно Украине предстоит уплатить 3,069 трлн грн, в том числе 1,948 трлн грн в счет погашения долга и 1,121 трлн грн – в счет его обслуживания.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины в первом квартале 2018 года вырос в долларовом эквиваленте на на 1,4% - до 77,37 млрд долл.. В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на на 4,1%, - до 2,054 трлн грн.

Ранее "Страна" сообщала, что госдолг Украины в марте увеличился на $600 миллионов.

Также Гройсман заявил, что Украина за семь лет взяла в долг $46 миллиардов.