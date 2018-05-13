Пугачева превратилась в брутальную рок-диву на съемках клипа. Фото
Российская певица Алла Пугачева приняла участие в съемках клипа, в котором на нее одели косуху и превратили в рок-диву.
Артистка надела молодежную футболку и кожаную куртку, а волосы ей уложили в стиле 80-х. Судя по указаниям Алишера, певица принимает участие в сцене, которую снимают около железнодорожных путей, передает StarHit.
УЩЕПНИТЕ МЕНЯ ! ЭТО СОН ! БОГ ТОЧНО ЕСТЬ И ОН МЕНЯ СЛЫШИТ !!! Я мечтал с самого детства об этом и мечты иногда сбываются !!! Я не могу выразить свою благодарность в том обьеме, в котором заслуживает эта Велика Женщина АЛЛА !!! Я всех еще 1000 раз поблагодарю и все расскажу, сейчас только о ней, и если бы не Алла, ничего бы не было, вернее было бы, но не так как во сне, а я просыпаться не хочу !!! Спасибо Вам Алла Борисовна за эмоцию, за доброту души, открытость и веру !!! Бесконечно люблю Вас, и я счастлив что вы поддержали меня и снялись в нереально крутом клипе о нашей не простой жизни. Ради таких моментов, стоит жить !!! #alisher #alishermusic #alisherstyle #alla #pugacheva #stvictorpro #showbiz #пугачева #аллапугачева #хитяо #клип #москва #алишер #love #followme
"Встаете за колонной каждый и просто ходите туда-сюда", - дает он общие рекомендации в ролике, который появился в сети.
Также в съемках видео приняла участие актриса лайф-жанра Лилия Абрамова. В личном микроблоге она разместила снимок вместе с Аллой Борисовной.
"Алла Борисовна изменила нам весь сценарий. Короче, ждите клип Алишера", - написала Лилия.
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