Российская певица Алла Пугачева приняла участие в съемках клипа, в котором на нее одели косуху и превратили в рок-диву.

Артистка надела молодежную футболку и кожаную куртку, а волосы ей уложили в стиле 80-х. Судя по указаниям Алишера, певица принимает участие в сцене, которую снимают около железнодорожных путей, передает StarHit.

"Встаете за колонной каждый и просто ходите туда-сюда", - дает он общие рекомендации в ролике, который появился в сети.

Также в съемках видео приняла участие актриса лайф-жанра Лилия Абрамова. В личном микроблоге она разместила снимок вместе с Аллой Борисовной.

"Алла Борисовна изменила нам весь сценарий. Короче, ждите клип Алишера", - написала Лилия.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украину не пустили экс-солистку "Ночных снайперов", которая прилетела в "Жуляны".

Также мы сообщали, что в России обвинили Украину в неудачном выступлении Юлии Самойловой на Евровидении-2018.