В Министерстве образования и науки Украины приступили к изучению обстоятельств и оснований направления студентов Сумского государственного педагогического университета им. Антона Макаренко на практику в аннексированный Крым.

Ректору вуза Юрию Лянному направлено письмо с просьбой срочно предоставить разъяснения такой практики.

"Министерство образования и науки Украины не поддерживает проведение какой-либо учебной деятельности украинских студентов на временно оккупированных территориях Украины. МОН изучает обстоятельства и основания, по которым студенты Сумского государственного педагогического университета им. А.Макаренко были отправлены на практику на территорию временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении на сайте Минобразования.

Также пресс-служба Минобразования опубликовала фотокопию соответствующего письма на имя ректора университета Лянного.

В Минобразования напомнили, что в Украине не признают какие-либо документы по образованию, выданные на оккупированных территориях.

В свою очередь, министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила о служебном расследовании относительно посещения студентами Сумского педагогического университета аннексированного Россией Крыма для прохождения практики.

"Проходит служебное расследование по этой ситуации. Завтра ректор университета должен приехать со своими объяснениями в письменном виде на ряд вопросов, которые мы ему задали", - сказала Гриневич журналистам в понедельник в Киеве.

Она подчеркнула, что какие-либо поездки, организованные учебным заведением в аннексированный Россией Крым, является абсолютно недопустимыми из-за оккупации.

"Если мы официальные поездки или официальные делегации отправляем в Крым - это ни что иное, как признание данной ситуации", - отметила она.

В связи с чем, подчеркнула министр, если поездка действительно была санкционирована вузом, то МОН будет предпринимать соответствующие административные меры.

Напомним, группа студентов 1-3 курсов Сумского педагогического университета, будущих специалистов в туристической отрасли, находилась на практике в оккупированном Крыму.

По словам ректора, данный вопрос, в том числе маршрут прохождения практики в Крыму, был согласован со Службой безопасности Украины.

В то же время, как пишут местные СМИ, в Управлении СБУ в Сумской области опровергли утверждение Лянного о согласовании маршрута.

Фото: mon.gov.ua

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