В Сумах очевидцы сняли на видео из окна дома, как патрульная полиция издевается над человеком. Полицейские - мужчина и женщина - ведут разговор с человеком, который сидит на лавке во дворе и издеваются над ним.

По факту превышения служебных полномочий работниками полиции начато уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

В полиции подтверждают, что полицейскими применялось насилие. Сведения в ЕРДР внесены по ч. 2 ст. 365 УК Украины.

"Основанием для открытия производства послужило видео, на котором видно, что двое полицейских "приводили в чувство" мужчину навеселе, используя силу", - говорится в сообщении прокуроров.

На записи видно, что мужчина, над которым издеваются патрульные, без обуви, в одних носках.

Девушка-полицейский топчется берцами по пальцам ног и рук мужчины, напарники наносят ему удары, несмотря на то, что тот не проявляет агрессии и не оказывает сопротивления. Наоборот, мужчина защищается руками.

В итоге, авторы видео не выдерживают и обращаются к полицейским с требованием прекратить издевательства. Однако они не останавливаются и продолжают вести "допрос", применяя к человеку силу.

Как сообщала "Страна", в Сумах неизвестные забросали гранатами супермаркет.

Напомним также, что за убийство по неосторожности шестерых полицейских наказали домашним арестом.