В понедельник, 14 мая в частном секторе Киева сотрудники полиции задержали банду грабителей домов. По предварительным данным, подозреваемые орудовали в Киевской области.

Операцию производили сотрудники подразделения особого назначения КОРД, передает Информатор с места событий.

В основном преступники брали драгоценности, деньги, слитки драгоценных металлов и юбилейные монеты.

По данным полиции, на улице 94-я Садовая задержали 5 человек. При обыске их автомобилей полиция нашла украденные вещи. В понедельник они обокрали дом в Процеве (село в Бориспольском районе Киевской области). Полицейские поймали грабителей в Киеве по "горячим следам". Само задержание на Садовой началось около 12:00. Злоумышленники ехали на трех автомобилях.

На данный момент две машины эвакуировали с места задержания, в третьей — проводят следственные действия. Один из очевидцев рассказал, что кроме монет и денег, в автомобилях грабителей нашли пули для травматического оружия. На месте работает следственно-оперативная группа и передвижная криминалистическая лаборатория.

Фото: kiev.informator.ua

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