В Киеве маршрутка протаранила автобус. В ДТП пострадал мужчина, которого с места аварии забрала скорая помощь. Об этом на своей страницеи в Facebook cообщает ресурс Киев оперативный.

Уточняется, что ДТП произошло в Соломенском районе столицы.

Фото: facebook.com

По словам водителя маршрутного автобуса, его транспортное средство стояло на конечной остановке в отстойнике, как вдруг в него врезался другой автобус.

Водитель протараненой маршрутки вышел из кабины своего автобуса, чтобы выяснить причины столкновения. Но водитель врезавшегося автобуса не смог дать пояснения, судя по всему, из-за плохого самочувствия. Тогда его коллега вызвал скорую.

По словам полицейских, медики констатировали у виновника аварии подозрение на инсульт. Водитель госпитализирован.

Ранее "Страна" писала о том, что в Беларуси открыли дело на водителя, который попал в ДТП с украинскими детьми.

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