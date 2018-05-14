Киев в понедельник с утра сковали жуткие пробки в столице.

Основных причин две. Во-первых, на ремонт закрыт Шулявский мост.

Во-вторых, столичные власти до 30 мая перекрыли движение транспорта на участке Крещатика от ул. Городецкого до ул. Богдана Хмельницкого - типа готовится фан-зона для фанатов Лиги Чемпионов. Причем сделали это зачем-то еще за две недели до финала ЛЧ, который, как известно, состоится 26 мая. К слову, ближе к этой дате, будет запрещено или ограничено движение транспорта на отдельных участках улично-дорожной сети города в 1,5-километровой зоне вокруг НСК "Олимпийский".

Из-за всего этого столица стала в сплошной пробке. К вечеру движение также остается затруднено на улицах Саксаганского, Владимирской, бульварах Леси Украинки, Тараса Шевченко и Дружбы народов, а пробки к 18:00 достигают 8 баллов. А к 19-00 - и все 9.

Дорожное движение затруднено на бульваре Тараса Шевченко, улицах Владимирской, Антоновича, Новогоспитальной, Симона Петлюры, Деловой и проездной части Крещатика.

Вот так выглядит центр Киева на картах вечером.

Фото: yandex.ua/maps

"Страна" отследила реакцию киевлян в социальных сетях на эту транспортную катастрофу. Многие критикуют городские власти за то, что необдуманно перекрыли сразу несколько ключевых артерий города.

"С одной стороны, то что сейчас происходит в Киеве - это демонстрация неуважения к киевлянам. Лавки, бордюры, дороги и заборы - нужно ремонтировать для жителей города, а не для приезжих гостей финала ЛЧ. Кличко же строит "потемкинскую деревню", ширму, которая скроет его и молодой команды рукожопое управление городом. Скроет, конечно же, за наш счет (и денежный, и временной). И всего на 2 недели, потому что дольше это бутафорская красота не простоит. С другой стороны, мы ведь сами выбрали в меры такое вот несуразное существо. Поэтому, наверное, не надо жаловаться", - пишет журналист Александр Дубинский.

Фото: facebook.com/dubinskyi

Некоторые горожане считают, что после такой подготовки к финалу ЛЧ мэр Виталий Кличко потеряет своей рейтинг. Причем сразу на процентов 7-8. Также поступило предложение вручить мэрии Киева "премию Дарвина".

Фото: facebook.com

Возмущена пробками в столице и генпродюссер телеканала ZIK Наталья Влащенко. "Зачем за 2 недели до Лиги перекрыли Крещатик?", - вопрошает она.

Фото: facebook.com/natasha.vlaschenko

"Я искренне поздравляю с большим успехом всех ответственных за организацию мероприятий к финалу Лиги чемпионов и дорожного движения города Киева. Закрыть Крещатик при одновременном ремонте Набережного шоссе и наглухо перекрытой Сагайдачного – это инновация и смелый эксперимент над городом. Киевляне точно подадут вас на премию. Дарвина", – написал народный депутат Владимир Арьев.

Фото: facebook.com

Руслан Луценко предлагает на время ЛЧ сделать Подол проездным, но изменить режим работы светофоров на Европейской площади, Грушевского, Институтской и т.д.

Фото: facebook.com

Некоторые уже советуют передвигаться в метро.

"Город просто стоит. Провести час утром в пробке - не самое лучшее начало недели. Не совершайте моих ошибок - быстрее на метро!", - написала в Facebook бывшая заместительница главы МВД Арсена Авакова Анастасия Деева.

Фото: facebook.com/anastasia.dieieva

Эмоции водителей сегодня утром просто зашкаливали. "По маршруту пробки 10 из 10. Киев, алло, ты рехнулся?", - писали пользователи в Twitter.

Фото: twitter.com

Отдельные водители советуют выезжать пораньше, до 8 утра. "Если выезжать хотя бы в 7.50, можно проскочить. а вообще - ужас, что творится, реально все встречи можно отменять, если они одна за другой и в разных концах города", - сообщает Оля Шурова.

Фото: facebook.com

Звучало в соцсетях и предложение перенести фан-зону на Труханов остров или Кончу-Заспу.

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

К перекрытию Крещатика стоит добавить еще ремонт дорожного покрытия на Набережном шоссе - важная артерия города, которая сейчас еле едет, а также пешеходную зону на Петра Сагайдачного, за которую киевляне долго боролись.

Автомобилисты в шоке, потому что стоит в пробках Владимирский спуск. Частичное перекрытие улицы Ярославов Вал (пешеходная - от улицы Стрелковой до улицы Франко с 24 августа 2017-го) также добавляет проблем водителям.

К счастью, власти отложили на 1 июня ремонт Шулявского путепровода, иначе в городе началмя бы настоящий транспортный коллапс.

Ранее "Страна" сообщала, что центр Киева замер в пробках из-за перекрытого Крещатика.

Также реконструкция "уставшего" Шулявского моста переносится. У Кличко не могут закупить стройматериалы из-за скандала с тендером