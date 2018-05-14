Завтра, 15 мая, сборная Италии, которая сенсационно пролетела мимо чемпионата мира-2018, наконец-то получит нового главного тренера. Им станет уже бывший тренер питерского Зенита Роберто Манчини.

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, стороны окончательно уладили все нюансы контракта специалиста и уже завтра, 15 мая, официально объявят о сотрудничестве. За свою работу Манчини будет получать оклад в €2 миллиона в год, контракт рассчитан на два года.

Напомним, что 13 мая Зенит объявил о расторжении контракта с Манчини по обоюдному согласию сторон без выплаты компенсаций. Итальянский специалист пришел в клуб на смену Мирче Луческу летом 2017 года. И потерпел оглушительное фиаско. Под руководством итальянца Зенит одержал 21 победу в 44 матчах, 13 раз сыграл вничью и 10 раз потерпел поражение.

Ранее "Страна" сообщала, что в Зените Роберто Манчини получа шесть миллионов евро в год.