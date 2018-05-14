Дочь и советник президента США Иванка Трамп с мужем, старшим советником, Джаредом Кушнером прилетела в Израиль для участия в резонансном открытии американского посольства в Иерусалиме.

Об этом она написала в Twitter.

"Благодарю премьер-министра Нетаньяху и г-жу Нетаньяху за теплый прием в Израиле. Для меня большая честь присоединиться к вам и делегации США и выразить поддержку американскому посольству в Иерусалиме", - написала она.

Она также заявила про дружественные отношения между США и Израилем.

Фото: twitter.com/IvankaTrump

Как сообщала "Страна", популярный футбольный клуб Израиля переименовали в честь Дональда Трампа. "Спасибо за перенос посольства".

Отметим, что премьер-министр Израиля Нетаньяху уже заявил о намерении провести Евровидение 2019 в Иерусалиме.