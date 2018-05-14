Совет ЕС добавил пять человек в перечень лиц, которых коснутся ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное заявление ЕС.

В ЕС уточнили, что санкции были введены в отношении этих людей из-за их участия в организации президентских выборов в стране 18 марта 2018 на территории незаконно аннексированных Крыма и Севастополя, "тем самым они активно поддерживали и внедряли политику, которая подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

"Пять человек занимают ответственные должности в избирательных комиссиях Крыма или Севастополя. Мероприятия включают запрет на проезд и замораживание активов", - говорится в заявлении.

Также в ЕС назвали имена и должности лиц, попавших под действие санкций. Это - заместитель председателя крымской избирательной комиссии Инна Николаевна Гузеева, секретарь Крымской избирательной комиссии Наталья Ивановна Безрученко, председатель Севастопольской избирательной комиссии Александр Юрьевич Петухов, заместитель председателя Севастопольской избирательной комиссии Мирослав Александрович Погорелов, секретарь Севастопольской избирательной комиссии Анастасия Николаевна Капранова.

Решение увеличивает общее количество лиц под санкциями ЕС до 155. Кроме того, под санкциями ЕС активы 38 организаций.

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