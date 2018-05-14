После ночного инцидента у ресторана "Соломенская броварня" в Киеве в ночь на 13 мая был избит сын народного депутата Нестора Шуфрича Александр. Правоохранители расследуют уголовное производство по 2 ст. 296 (хулиганские действия, совершенные группой лиц) по факту драки и изучают видео с камер наблюдений.

Об этом сообщает "Украинская правда".

По словам сотрудника отдела коммуникаций полиции Киева Ирины Левченко, перед дракой между двумя компаниями возник словесный конфликт. Он перерос в драку, один человек получил травмы.

"Сейчас оперативники поехали на место, чтобы изъять записи камер видеонаблюдения", - сказала Левченко.

Она не смогла уточнить, действительно во время схватки избили сына Шуфрича, и какой степени травмы он получил.

"Один человек получил травмы. Будет судебно-медицинская экспертиза после завершения лечения", - сказала Левченко.

Она также добавила, что полицейские устанавливают участников драки и проверяют их возможную причастность к правоохранительным органам.

"Все участники драки были в штатском. Сейчас лиц устанавливают. Также проверят их возможной причастности к правоохранительным органам", - сказала Левченко.

По данным полиции, в настоящее время по факту драки никого не задержали.

Как сообщала "Страна", сына Шуфрича избили после просьбы закурить.