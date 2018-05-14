Национальная полиция Украины отменила тендер на закупку 1,6 тыс. пар наручников за 1,5 млн гривен из-за отсутствия предложений.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная в системе публичных закупок ProZorro.

Тендер на закупку 1 570 единиц наручников был объявлен полицией 30 марта 2018 года.

Ожидаемая стоимость составляла 1 486 005 гривен.

Указано, что 16 апреля тендер был отменен из-за того, что для участия в торгах не было подано ни одного предложения.

Ранее "Страна" сообщала, что в МВД заявили, что у них исправен только каждый пятый электронный браслет.

Также мы писали, что Нацполиция купит 2 Mitsubishi Pajero Sport по миллиону каждый.