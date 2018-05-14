Матч - открытие чемпионата мира по футболу, в котором 14 июня сыграют сборные России и Саудовской Аравии, будет уникальным. Впервые в истории подавать мячи футболистам будут не мальчишки, а девчонки. На смену болл-боям пришли болл - герлз.

В качестве подающих мячи на матче открытия мундиаля выступит команда девушек - "Кадеты" из города Агрыза Республики Татарстан, передает портал Чемпионат.

Девочки играют вместе уже три года и за это время успели стать бронзовыми призерами первенства республики, серебряными медалистами регионального этапа соревнований "Кожаный мяч" и триумфаторами регионального этапа Всероссийских "Президентских состязаний".

На других матчах мирового первенства подавать мячи станут игроки - мальчики старшей группы (14-17 лет) из лучших команд городских этапов соревнований "Кожаный мяч" 2017 года.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция Британии настоятельно советует фанатам не хулиганить в России на ЧМ-2018.