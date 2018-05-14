В Киеве до конца дня 14 мая ожидается гроза и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Уже в ближайший час в столице ожидается ухудшение погоды, порывы ветра могут достигнуть 15-18 м/с.

Киевлянам советуют плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев.

Как сообщала "Страна", вчерашняя непогода в Киеве успела также наделать беды: шквальный ветер валил деревья и срывал рекламные щиты.

Впрочем, "Страна" писала, что ухудшение погоды будет краткосрочным, уже со вторника 15 мая в Киеве потеплеет.