Киев накроет грозовой шторм в течение ближайших часов
В Киеве до конца дня 14 мая ожидается гроза и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Уже в ближайший час в столице ожидается ухудшение погоды, порывы ветра могут достигнуть 15-18 м/с.
Киевлянам советуют плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев.
Как сообщала "Страна", вчерашняя непогода в Киеве успела также наделать беды: шквальный ветер валил деревья и срывал рекламные щиты.
Впрочем, "Страна" писала, что ухудшение погоды будет краткосрочным, уже со вторника 15 мая в Киеве потеплеет.
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