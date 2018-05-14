Автомобильное движение по Крымскому мосту откроется в 5:30 утра мск 16 мая. Это на полгода раньше предусмотренного государственным контрактом срока. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение информационного центра "Крымский мост", где напомнили, что госконтракт предусматривает открытие моста в декабре 2018 года.

"Команда Крымского моста - это более 10 тыс. рабочих и инженеров, которые смогли в сложных природных условиях построить мост на полгода раньше установленного срока", - отметил глава совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг.

Первыми по мосту проедут местные жители - крымчане и кубанцы.

"Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроется одновременно с двух берегов Керченского пролива - по две полосы в каждую сторону. Максимальная разрешенная скорость движения по объекту составит 90 км/ч, остановка на мосту запрещена", - говорится в сообщении.

Между тем въезд на автоподходы к Крымскому мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по мосту - в 4:30 утра 16 мая.

Чтобы проехать к мосту со стороны Краснодарского края, необходимо двигаться по федеральной трассе А-290 до развязки с новой дорогой на Таманском полуострове. Далее 40 км по автоподходу к Крымскому мосту. Со стороны Республики Крым движение начинается от развязки на существующей трассе "Симферополь - Керчь" - и далее 8,6 км до Крымского моста, уточнили в информцентре.

Накануне запуска движения, во вторник, автодорожную часть Крымского моста торжественно откроют мостостроители, чья техника проедет по автодороге. Автодорожную часть моста через Керченский пролив оборудовали более 60 дорожными знаками, которые хорошо видны в светлое и темное время суток. Для контроля за соблюдением ПДД на Крымском мосту установлено 10 автоматических комплексов, отметили в информцентре.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео, как водители-первопроходцы едут по путепроводу к Керченскому мосту.

Также мы сообщали, что в Керчи открыли движение на автоподходе к Керченскому мосту.