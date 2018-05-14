Принадлежавшие популярному певцу Элвису Пресли часы проданы на аукционе Phillips за 1,812 млн швейцарских франков ($1,8 млн). Украшенные бриллиантами часы Omega 1960 года выпуска покупатели, в ходе торгов, оценили в 18 раз дороже предпродажной стоимости (100 тыс. франков).

Принадлежащий Элвису лот установил новый рекорд стоимости для часов марки Omega и вопреки ожиданиям оказался одним из самых дорогих предметов на аукционе. Торги состоялись 12-13 мая в Женеве, передает Интерфакс.

Часы Omega из белого 18-каратного золота с маркировкой Tiffany певцу вручили от лица звукозаписывающей студии RCA Records, когда продажи его записей достигли отметки 75 млн. На обороте подарка была выгравирована соответствующая надпись.

Впоследствии музыкант отдал эти часы дяде нынешнего владельца в обмен на его также украшенные бриллиантами Hamilton.

По данным Phillips, ранее на аукционах никогда не появлялись часы, столь тесно связанные с музыкальной карьерой "короля рок-н-ролла".

Аукционный дом Phillips в последнее время стал лидером по объемам торгов редкими винтажными часами и хронометрами. Абсолютный рекорд цены в этом сегменте установлен в октябре 2017 года: часы Rolex, принадлежавшие актеру Полу Ньюману, ушли с молотка за $17,8 млн.

Как сообщала "Страна", картину Пикассо стоимостью $70 миллионов внезапно сняли с аукциона из-за повреждения. "Моряка" должны были выставить на аукцион 15 мая. По предварительным оценкам, картина имеет все шансы войти список 5 самых дорогих произведений испанского художника.

Отметим, что на аукционе продали коллекцию произведений искусства миллиардера Рокфеллера.