Спикер Верховной Рады Андрей Парубий и спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер проведут встречу в Киеве в среду, 16 мая.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Спикер встретится с Куртом Волкером в среду", - сказал собеседник в аппарате украинского парламента.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что 14 мая Курт Волкер посетит Украину.

12 мая спецпредставитель США по вопросам Украины анонсировал в своем микроблоге Twitter свой визит на восток Украины в начале этой недели. "Я иду на восток Украины на следующей неделе, чтобы узнать больше о ситуации на месте и о гуманитарном кризисе на Донбассе", - заявил он.

Как сообщала "Страна", перед поездкой на Донбасс Волкеру расширили мандат на всю Украину.

До этого спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер год работал на общественных началах. 

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