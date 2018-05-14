В понедельник, 14 мая победительница песенного конкурса Евровидение-2018 израильтянка Нетта Барзилай вернулась в столицу Израиля - Тель-Авив. Она станцевала с толпой аплодирующих фанатов и журналистов.

Об этом сообщает Крым Реалии.

"Это великий момент для меня, для нас как делегации и для нас как страны, у которой на данный момент не так много поводов быть счастливой. Меня радует осознание того, что мы принесли повод для счастья", - отметила Нетта.

Победителем песенного конкурса Евровидение-2018 она стала по результатам голосования телезрителей и жюри. Второе место получила участница от Кипра Элени Фурейра, а третье – Сезар Сэмпсон, который в этом году представлял Австрию.

Видео: youtube.com/Крым Реалии

Как сообщала "Страна", Нетаньяху объявил, какой город примет Евровидение в 2019 году. "Нетта, вы принесли много уважения государству Израиль! В следующем году в Иерусалиме", - сказано в опубликованном сообщении.

"Страна" вела онлайн-репортаж Евровидения в Португалии. Напомним, как это было.