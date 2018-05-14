До завершения чемпионата Украины остался всего один тур, Шахтер - чемпион, Динамо- на втором месте, а судьбу третьего места решат в очной битве Ворскла и Заря. Полтавчане опережают Луганск на три очка.

Таким образом в еврокубках от Украины выступят пять команд. Шахтер и Динамо в Лиге чемпионов (киевляне начнут с отборочного раунда), а Ворскла, Заря и Мариуполь сыграют в Лиге Европы.

Мариуполь, сыграв вничью с Ворсклой, занял 5-е место в Украинской Премьер-лиге и квалифицировался в Лигу Европы. В этом турнире приазовцы стартуют со 2-го квалификационного раунда, передает официальный сайт клуба.

Уже известно, что кроме Мариуполя в "нечемпионской группе" будут играть Севилья (Испания), Лейпциг (Германия), Бернли (Англия), Брага (Португалия), Уфа (Россия), Цюрих (Швейцария), АЗ (Голландия), Атромитос, Астерас (оба - Греция), Адмира Вакер (Австрия), Юргорден (Швеция), Хапоэль (Израиль).

Остальные участники этого раунда станут известны позже.

Жеребьевка состоится 19 июня. Матчи второго квалификационного раунда пройдут 26 июля и 2 августа.

Ранее "Страна" сообщала, что Фонсека остается главным тренером "Шахтера".