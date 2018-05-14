Болельщиков, которые приедут в Киев на финал Лиги чемпионов УЕФА, будут перевозить 120 автобусов-шаттлов, а маршруты движения буду строиться таким образом, чтобы фанаты разных команд не пересекались.

Об этом сообщает департамент транспортной инфраструктуры КГГА на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в день финала, 26 мая, шаттлы и метрополитен будут возить болельщиков бесплатно при наличии билета или аккредитации на матч. Для усиления безопасности в городе дополнительно установлено 300 камер видеонаблюдения.

"После Евро-2012 многие шведские болельщиков открыли для себя Киев и продолжают приезжать сюда. Уверен, что мы достойно представим Киев и сейчас. И английские и испанские болельщики будут возвращаться снова и снова", - надеется глава департамента Сергей Симонов.

Фото: facebook.com/kievtransport

Однако глава департамента "Ливерпуля" по работе с болельщиками Тони Барретт уже заявил, что те, кто выбрал Киев местом проведения финала Лиги чемпионов УЕФА, должны объясниться перед фанатами. По его мнению, Киев - очень дорогой город, который может стать для иностранцев настоящим кошмаром.

Ранее "Страна" сообщала о финале Лиги Чемпионов. Крещатик перекрыли до конца мая.

Также на Крещатике под дождем установили фан-зону к финалу Лиги Чемпионов. Фото.