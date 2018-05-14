Консул Украины в Гамбурге Василий Марушинец был отстранен от служебных обязанностей на время проверки Министерства иностранных дел. Напомним, его обвинили в размещении антисемитских публикаций в Facebook.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"МИД Украины однозначно осуждает все проявления антисемитизма, ксенофобии, дискриминации, как в обществе, так и в МИД. На данный момент консул в Гамбурге отстранен от выполнения служебных обязанностей, рассматривается вопрос о его возможном отзыве в ближайшее время", - рассказала Марьяна Беца.

Спикер МИД добавила, что по данному инциденту сразу же было начато дисциплинарное производство.

"На данный момент мы разбираемся во всех деталях", - отметила она.

Напомним, страница дипломата ограничена для просмотра для тех, кто не состоит у него в друзьях. Но блогер Анатолий Шарий показал посты, которые не видят другие пользователи.

Среди прочих записей Марущинца можно увидеть такие антисемитские посты: "Ж@ды огласили войну Германии в 1934 году", "Боже, накажи ж@дов", "Бабий Яр. Не ж@дов в 1941 году, а украинцев 1918-1941 тут убито", "Ж@ды – говно".

Как сообщала "Страна", украинский академик попалась в социальных сетях на пещерном антисемитизме.

Также "Страна" писала, как на фоне антисемитских скандалов Аваков встретился с главным раввином Киева.