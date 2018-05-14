В Киеве произошел взрыв на территории складов, шесть охранников попали в больницу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

В ночь на понедельник в дежурную часть Голосеевского управления полиции поступило сообщение, что на территории промышленной зоны по улице Новопироговской произошел взрыв. По вызову немедленно выехали следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных.

Правоохранители тщательно осмотрели место происшествия: оттуда изъяли фрагменты взрывного устройства, которые будут направлены на проведение экспертизы.

Предварительно установлено, что неизвестные лица подошли к забору складов, которые находились под охраной, после чего бросили на территорию два взрывных устройства.

В результате травмы получили шесть охранников.

Пострадавшие с телесными повреждениями доставлены в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Один из пострадавших находится без сознания.

Следственным управлением информация внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса - "покушение на убийство".

Столичная полиция расследует все обстоятельства взрыва и общается с очевидцами и свидетелями преступления. Полиция разыскивает подозреваемых.

Видео: facebook.com/UA.KyivPolice/videos

Ранее "Страна" сообщала, что в полиции рассказали подробности ночного взрыва на Борщаговке в Киеве.

Также ночью в Киеве прогремел взрыв на Петропавловской Борщаговке.