Транзит природного газа через Украину восстановился до 240 млн куб. м в сутки после того, как был сокращен в начале мая на 20% из-за проведения планово-профилактических ремонтов на газопроводах Укртрансгаза. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины, передает агентство Интерфакс-Украина.

Так, если 1 мая транзит через ГТС страны составил 245 млн куб. м, то на протяжении 2-6 мая он снизился до 188 млн куб. м/сутки. Средний показатель транзита 7-12 мая увеличился до 236 млн куб. м/сутки.

По данным Укртрансгаза, 2-12 мая плановые ремонты осуществлялись на компрессорных станциях газопроводов Прогресс и Уренгой-Помары-Ужгород.

Согласно план-графику, весной-летом 2018 года ожидается еще девять комплексов огневых работ на объектах Укртрансгаза (22-24 мая, 29-31 мая, 5-7 июня, 13-16 июня, 19-21 июня, 3-5 июля, 7-10 августа, 14-16 августа и 20-23 августа).

Напомним, что с 1 по 5 мая этого года транзит российского природного газа через Украину сократился до 199,7 млн куб. м/сутки в сравнении со среднесуточными 253,7 млн куб. м в апреле этого года и 252,2 млн куб. м – 1-5 мая 2017 года.

В 2017 году Украина увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 13,7% (+11,3 млрд куб. м) в сравнении с 2016 годом – до 93,5 млрд куб. м.

В январе-апреле 2018 года Украина сократила транзит природного газа на 9,3% (- 2,8 млрд куб. м) в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 27,7 млрд куб. м.

В конце апреля российский Газпром изменил маршрут транзита газа через Украину. Теперь транзитный газ из-за ремонтных работ, проводимых российской стороной, на станцию Суджа начал подаваться по газопроводу, который не использовался практически три года.

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